元AKB48で俳優・タレントの篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、再婚を発表した。【画像】篠田麻里子が再婚発表ご報告全文書面を投稿して「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と伝え、「引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。篠田