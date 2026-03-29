写真幡野広志この記事の画像を見る写真家として数々の著書を上梓、ワークショップでも多くの人に支持される幡野広志さん。新著『いい写真は誰でも撮れる』（ポプラ社）は、幡野さん自身が「写真の本はこれで最後にするつもり」と決意を固めた1冊だ。新著は、カメラや写真を取り巻く社会への思い、そして、撮影にまつわる実践的なマインドやテクニックを惜しみなく収録。タイトルのとおり「いい写真は誰でも撮れる」と語る幡