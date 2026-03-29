○ブリュワーズ6−1ホワイトソックス●＜現地時間3月28日アメリカンファミリー・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスがミルウォーキー・ブリュワーズに2連敗。村上宗隆内野手（26）は「4番・一塁」でフル出場し、開幕から2戦連発となる本塁打を放った。第1打席で四球を選んだ村上は4点を追う4回表の第2打席、先発右腕パトリックがゾーンど真ん中へ投じた初球フォーシームを豪快に振り抜き、バックスクリーン右に飛