「もちろん、負けて悔しいよ。でも、日本は世界ランキングで18位（スコットランドは40位）、終盤まで拮抗した展開だった。相手は後半にどんどんいい選手を投入してきて勝負を決めた。自分たちには学びが多かったし、いいテストになったと思う」日本が84分の伊東純也（ヘンク）のゴールで1-0の勝利を収めたスコットランドとのフレンドリーマッチのあと、ホームチームのセンターバックとして先発したジャック・ヘンドリー（アル・