【漫画】本編を読む近年、高齢出産の増加によって若者が親の世話をしなければならなくなる状況が増えているという。『父が全裸で倒れてた。』（キクチ/KADOKAWA）は、高齢出産で生まれた一人っ子のアラサーである著者・キクチ氏が、倒れた父親の看病と介護から、終活を話し合うまでを描いたコミックエッセイだ。30代後半の母親と40代の父親から生まれたキクチ氏。小学生になると自分の親と友だちの親の年齢に差があることがわ