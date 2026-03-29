【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回は犬を飼っている方にはぜひ実践していただきたいトレーニング法です。【お悩み】犬の散歩中にできるトレーニングは何かありませんか？（５０代男性）【アドバイス】早歩きと坂道ウオークで足腰を鍛えましょう！【解説】朝晩２回の犬の散歩を自分のトレーニング時間にも