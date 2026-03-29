【昭和〜平成スター列伝】７２歳・藤波辰爾の初挑戦などアジアタッグが再注目を浴びているが、日本プロレスの祖・力道山の時代、アジアタッグはインターナショナルヘビー級王座と並ぶ看板王座だった。全日本プロレスで復活後は「ベテランのポジション」や「若手の登竜門」的存在となり、現在は自由な空気に満ちたベルトとなった。しかし力道山時代はメインを張る威厳に満ちた王座だった。力道山は豊登とのコンビで通算４度王座を