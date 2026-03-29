フジテレビ系新情報番組『SUNDAYブレイク.』(毎週日曜7:00〜 ※初回のみ7:30〜)が、29日にスタート。生放送終了後にメインキャスターの谷原章介、スペシャルキャスターの伊藤俊介(オズワルド)、キャスターの鈴木唯アナが取材に応じた。伊藤は、家族からかけられた“切実なひと言”や、前夜に千鳥の大悟から朝までの飲みに誘われたエピソードを明かし、報道陣を笑わせた。オズワルドの伊藤俊介情報番組のキャスターは初挑戦となる伊