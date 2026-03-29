大好きな彼氏にとって、自分が「自慢の彼女」であるのかどうかは気になるところです。では、世の男性たちはどのような女性を、付き合うと「自慢」に思うのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「友達に会わせたくなる『自慢の彼女』」をご紹介します。【１】誰の目から見ても美人である「彼女がものすごい美人だったらみんなに見せびらかしたくなるでしょうね（笑）」（10代男性）と