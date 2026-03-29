ラッパーのDok2（ドッキ）と歌手イ・ハイが、5年にわたる極秘恋愛の末、公開恋愛を始めた。去る3月28日、Dok2とイ・ハイは新事務所「808 HI RECORDINGS」の共同設立を発表するとともに、デュエット曲『You＆Me』をリリースした。【写真】BTS・JUNG KOOK、イ・ハイの楽曲を歌唱特にこの日は、2人が5年前から熱愛中であると報道された日でもある。2人は2016年、MBCのバラエティ番組『無限に挑戦』のHIPHOPプロジェクトを通じて出会い