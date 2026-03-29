【モデルプレス＝2026/03/29】超特急のリョウガ（船津稜雅）とタクヤ（草川拓弥）が27日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。高校時代のエピソードを明かした。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆超特急タクヤ、カイに今でも「ずっと言われる」学生時代のエピソード告白この日の番組では、努力によって苦手だった英語の成績が上がっ