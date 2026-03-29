会話中のちょっとした一言でも、指摘するポイント次第で男性を大いに喜ばせることができるでしょう。では、男性がうれしくなるのはどのような指摘なのでしょうか。そこで今回は、「『俺のことよく見てくれているな』と、男性がうれしくなる一言」をご紹介します。【１】「髪切ったんだね」と、髪型の変化に気づく。「ちょっとした違いに気づいてくれるとうれしい」（１０代男性）など、周囲の人が見落としそうな髪型の変化に気づか