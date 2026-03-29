あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「commercial」の略語は？「commercial」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「ドット〇〇」のように略します。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「.com」でした！「.com」は、「commercial」を略した言葉です。1985年に導入されたインターネット上の