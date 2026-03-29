◆米大リーグブルワーズ６―１ホワイトソックス（２８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２８日（日本時間２９日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、デビューから２試合連続本塁打を放った。０６年の城島健司（マリナーズ）以来、２０年ぶりの快挙だった。なおホワイトソックスは敗れ、開幕連敗スタートを喫した。村上は第１