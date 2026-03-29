タレントの篠田麻里子が２９日、インスタグラムで結婚を発表した。「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。「共に穏やかに歩んでいけたらと思っています」と心境をつづった。篠田は２０１９年２月に実業家と結婚。２１年４月に第１子女児の出産を発表したが、２３年３月に離婚。２４年９月に一般男性との交際を報告していた。◆篠田麻里子の報告全文ご