あなたは読めますか？突然ですが、「眷属」という漢字読めますか？神社仏閣やファンタジー作品などで耳にする機会が多い言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「けんぞく」でした！この漢字は、もともとは血筋のつながった一族や親族を意味する言葉です。そこから転じて、神仏の使者として仕えるものや、主従関係にある従者や配下といった意味でも広く使われるよ