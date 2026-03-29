あなたは読めますか？突然ですが、「淘汰」という漢字読めますか？ビジネスの動向や生物学の解説などでよく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれると読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「とうた」でした！淘汰とは、良いものを選び出し、不必要なものや不適当なものを除き去ることを意味します。もともとは水で洗ってより分けることを指していましたが、現在では自然界や社会の中で行われる選別のプロ