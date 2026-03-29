人口約１万５０００人の青森県五戸町で唯一の書店・菊六書店が２９日で閉店し、１３０年以上の歴史に幕を下ろす。学生から高齢者まで幅広い世代に親しまれてきたが、人口減少や電子書籍の利用で徐々に客足が遠のいた。町民たちは別れを惜しんでいる。（本間理央）同町中心部にたたずむ茶色い外観は、歴史と趣を感じさせる。店内はいたるところに「閉店セール」と書かれた黄色い紙が貼られ、壁には「長い間ご愛顧いただきありが