プロ野球・日本ハムは29日の公示で先発予定の有原航平投手を出場選手登録しました。有原投手は昨季ソフトバンクでプレーし、14勝をあげてリーグ優勝、日本一に貢献。今季からは6年ぶりに古巣・日本ハムに復帰しました。日本ハムはここまで開幕2戦を終えて2連敗。昨季までプレーしたソフトバンク相手にどんな投球をみせるのでしょうか。