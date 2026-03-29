２８日夜に青森市で未就学の男児が死亡したひき逃げ事件で、青森県警は２９日、青森市、会社員の男（３６）を、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）と道路交通法違反（救護義務違反、事故不申告）の疑いで逮捕した。「何かにぶつかったが、人とは思わなかった」と容疑を一部否認しているという。県警によると、死亡したのは同市の男児（６）で、死因は多発外傷だった。男は２８日午後７時５分頃、同市幸畑の県道でク