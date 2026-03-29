大分県別府市の立命館アジア太平洋大は29日までに、留学生数に関するデータを提出せず出入国在留管理庁が指定する適正校に選ばれなかったとウェブサイトで発表した。一部提出書類が省略されないため、留学生の入国が遅れる恐れがある。