ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」は２９日、最終回を迎える。同ドラマの公式Ｘでは次回予告の動画をアップしているが、ネットでは、この予告動画が国民的人気アニメ風だと話題になっている。「リブート」公式Ｘでは、最終回をＰＲ。動画もアップされているが、アニメと実写がミックスされており、冒頭は早瀬・儀堂（鈴木亮平）と、夏海・一香（戸田恵梨香）のアニメイラストと「最終回予告」の文字が。そして冬橋（永瀬廉）が「明