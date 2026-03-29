高齢化社会が進む日本では、“終の棲家”として老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）などの高齢者施設を選ぶ人が増えています。しかし、施設に入居したあとに「想定していなかった問題」に直面するケースも少なくありません。81歳女性の事例をもとに、「夫婦の年金問題」と「高齢者施設選びの盲点」についてみていきましょう。「施設に入れば安心だって、あの時はそう信じていました」地方都市の静かな住宅街。ノリエ