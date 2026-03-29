娘の誕生日に一人でケーキを買いに行った夫が持ち帰ってきたのは、なんと18個のケーキ――。【写真】娘の誕生日だ！どれも選べない！全部買っちゃえ！「夫が『全種類1個ずつください』と言って買ってきた」というエピソードとともに、動物をモチーフとした様々なケーキが箱いっぱいに並ぶ写真がThreadsに投稿され、「憧れの大人買い」「これは買っちゃう」と話題になっています。投稿したのは、夫・息子・娘の4人家族で暮らしなが