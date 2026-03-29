春から小学校にあがるわが子に、嬉しさと同時に、不安も押し寄せてくるのが親心ではないでしょうか。園までお見送り、お迎えをされていた子どもも、ひとりで通学しなければなりません。登校時につき添うのは過保護なのだろうかと悩むママもいるでしょう。『新1年生、同じ幼稚園からのお友だちは誰もいません。登校班もないと言われました。学校までは子どもの足で5分ほど、何度も練習済みです。通学路のメイン通りには見守り隊の方