ネット通販などを利用すると、商品は宅配業者さんが届けてくれます。荷物を直接受け取ることができない場合のために、「置き配」を活用することもあるでしょう。置き配は玄関前や宅配ボックス、物置などに荷物を置く非対面の受け取りサービス。これによって宅配業者の再配達が不要となり、負担を減らすこともできます。ただ置き配に関しては賛否両論あり、ママスタコミュニティにもこんな質問が寄せられました。『荷物の中身にもよ