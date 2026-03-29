日本の雪山は、いま世界中のスキーヤーやスノーボーダーを惹きつけている。北海道のニセコや大雪山、長野県の白馬などは、軽く乾いたパウダースノー、通称「JAPOW（ジャパウ）」の聖地として知られ、各地で降雪が強まった今冬は特に海外からの観光客が急増した。だが、その人気の高まりの陰で、バックカントリースキーによる山岳遭難や雪崩事故も増えている。 【画像】「