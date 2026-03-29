人類の経済活動が地球環境を壊す「人新世(ひとしんせい)」の時代。この世界的危機を解決するヒントを晩期マルクスの思想の中に見出した斎藤幸平さんは、2020年に『人新世の「資本論」』（集英社新書）を上梓。本書は翌年に新書大賞を受賞する一方、19言語に翻訳され世界的なベストセラーとなりました。そしてこの度、その続刊となる『人新世の「黙示録」』（集英社シリーズ・コモン）が発売されます。刊行を記念して、