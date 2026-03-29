今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『MOTHER2風の結婚式ペーパーアイテムを作ってみた。』というウシワークさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）こんにちは、ウシワークです！ このチャンネルは、ガジェットに[ものづくり]をプラスして「スゴイ」をお届けします。 今回は、2016年に作った結婚式のペーパーアイテムを紹介します。 作り方は、 「箱 オーダーメイド」と検索。 テンプレートにIllustrator