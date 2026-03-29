昨年12月に亡くなった尾崎将司さんの公式YouTubeチャンネル『ジャンガーchannel』は28日、投稿した動画で尾崎さんが主宰してきたジュニア養成所の「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」を閉じる意向を明らかにした。【写真】石川遼、沈痛な面持ちで尾崎さんに献花『【報告】ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー 決断！』と題した動画には、尾崎さんのマネジャーを長年務めたジャンガー代表取締役の宮下修氏が登場。アカデミーについて、「ジ