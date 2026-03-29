2月新潟県議会が3月27日閉会し、物価高への対応などを盛り込んだ新年度予算案が可決・成立しました。 27日、最終日を迎えた2月県議会。提出された67議案の採決が行われ、約1兆7000億円の新年度予算案などが可決・成立しました。新年度予算案では、燃料費の高騰や物価高の影響を受けているバス事業者などによる地域公共交通の維持・確保に向けた取り組みの支援に約20億円を計上。このほか、今年度過去最多となったクマの人身被害を