タレントの辻希美（38）が27日、Instagramのストーリーズを更新。子どもたちがくつろぐ自宅リビングを披露した。【映像】辻希美、次女・夢空ちゃんに授乳中の無防備な姿2024年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽とともに3男2女を育てている辻。これまで自身のSNSで、授乳中の無防備な姿や、愛犬と背比べする夢空ちゃんなど、育児の様子を発信してきた。辻希美、自宅リビングでくつろぐ子ど