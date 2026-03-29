日本テレビ・岩田絵里奈アナウンサーが、29日放送の同局系『シューイチ』（毎週土曜前5：55／毎週日曜前7：30）に生出演し、同日をもって番組を卒業した。3月末で日本テレビを退社する。【写真】あどけなさ残る学生時代の岩田絵里奈アナ ※2枚目岩田アナは、共演者やスタッフ、視聴者に向けて感謝のメッセージ。さらに、父からサプライズで直筆手紙が届いた。一方、名前の由来や父の職業がさらりと明かされた。流れた音