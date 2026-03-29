3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。スタイル抜群の30歳モデル美女が、貯金ゼロの彼氏に対し、厳しい現実を突きつける場面があった。【映像】30歳モデル彼女のキャンギャル時代の写真（複数カット）本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。球団チアガール出身で8頭