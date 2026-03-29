元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は29日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。24日、東京都港区の中国大使館に現役の陸上自衛隊3等陸尉の男が侵入したとして、建造物侵入容疑で警視庁公安部に逮捕された事件について「自衛官が刃物を持って大使館に侵入。大きな国際問題になり得る。とても不安」と懸念を表明した。事件は24日午前9時ごろ発生。大使館側が取り押さえ、警視庁に引き渡した。逮捕された