俳優の高知東生が２８日夜、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、東京・池袋の「ポケモンセンター」での女性刺殺事件について触れた。高知は「ポケモンセンター殺人事件。若い女性がストーカー殺人にあうのこれで何回目なんだ？」と疑問視。「大抵の場合、警察に相談してもみすみす殺されている。ストーカー規制法もできてからもうずいぶん経っているし、見直すべきじゃないのか？ストーカー行為の罰則をもっと厳しくしないと、同じこ