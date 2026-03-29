【今週の秘蔵フォト】２０００年代前半から美少女タレントとして活躍した近野成美は、０３年に「週刊ヤングジャンプ制コレ０３」でグランプリを獲得。多くのドラマ、グラビア、ＣＭで人気者となり、０６年には映画「エコエコアザラクＲ―ｐａｇｅ／Ｂ―ｐａｇｅ」で主役を演じた。０８年３月９日付本紙には映画「ブラブラバンバン」の公開を控えた当時１９歳の近野のインタビューが掲載されている。ブラスバンドに青春をかける