ニキビは思春期の悩みという印象も強いかもしれないが、実際は大人になっても悩んでいる人は少なくない。一体ニキビとは肌で何が起こっているのか、皮膚科専門医の野田真史先生に話を聞いた。――ニキビ（尋常性ざ瘡）とは、具体的にどんな病気ですか野田医師（以下、野田）毛穴に炎症が起こる疾患です。原因は主に４つ。皮脂の過剰分泌、毛穴に詰まりが起こること、Ｐ．アクネ菌の増殖、そして男性ホルモンの影響です。男性