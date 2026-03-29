安藤サクラ主演の映画「０．５ミリ」を観て、妙に印象に残ったことがある。それは作中に登場する高齢男性３人が皆酒好きで、ちょっとエッチだということ。若かりし頃は「おじいちゃん」と呼ばれるようになると、性欲は途絶えるものと思っていたが、年齢を重ねるとそうではないことが映画を見てもよく分かる。作中の高齢男性がこよなく愛する酒には、脳内でドーパミンの分泌を促す作用があり、快感や意欲に関わる神経系を刺激す