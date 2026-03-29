【モデルプレス＝2026/03/29】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが3月29日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）に出演。同日の放送をもって番組を卒業し、3月末で同局を退社する。【写真】岩田絵里奈アナの後任務める美人アナ◆岩田絵里奈アナ、ラスト生出演番組のラストには、父からの手紙が読まれる場面が。岩田アナは、時折目を潤ませながら「こういう手紙もらったの初めてです。あ