自称「霊感持ち」のお笑い芸人、シークエンスはやともさん（34）が、2026年3月26日にYouTubeを更新。34キロのダイエットに成功した方法を明かした。筋トレとストレッチをはやともさんは、2023年9月には98キロあった体重を、26年2月の時点で64キロまで減らしたという。最初は医療の力を借りつつ、低脂質、低糖質、高タンパクな食事を心がけた。その後は「食事制限によって急激に体重を落としたってことは、筋肉も衰えてる」として、