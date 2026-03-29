高松宮記念の買ってはいけない馬券 【⑰⑱番枠】 「波乱の主役」でも触れたように馬場悪化が常というレース。 そのうえでさらに外を回らされる外枠は極めて不利のようで⑰⑱番枠は［0・0・0・20］。 22年は②③人気メイケイエール、グレナディアガーズが⑤⑫着に敗れた。 外差しを狙うにしても、１桁馬番の馬から狙うのがベターといえそうだ。 とはいえ、&