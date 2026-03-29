プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が今夏、初めてネパールで試合を行うことが決まった。これは、ヒマラヤンタイガープロレスリングがこのほど発表したもので７月４日にヒマラヤンタイガープロレスリングが開催するネパール大会に藤波とＬＥＯＮＡが参戦する。藤波のネパール参戦をサポートした銀座プロレス代表の三州ツバ吉によると、藤波はかねてからエベレストにあこがれを抱いており、ネパールで試合を行うことは待望し