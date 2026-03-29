前阪神監督の岡田彰布氏が２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、今季のプロ野球が開幕したことを報じた。ペナントレースの展開を聞かれた岡田氏は「セ・リーグは当然、阪神なんですけどね」と明かし、パ・リーグは「日本ハムにね」と期待し「去年、おととし２位、２位できたんでね。今年、新庄監督、もう最後のつもりでね、もう勝ちに行くと言ってたんで、日本ハムに勝って欲しい