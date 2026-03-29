◆米大リーグブルージェイズ８×―７アスレチックス（２８日・カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）開幕戦で岡本和真内野手がメジャー初ヒットをマークしたブルージェイズは、第２戦で、新人スペンサー・マイルズ投手が、延長１１回にメジャー初登板。１回を投げて無安打無失点、１奪三振１四球で切り抜けた後、クレメントがサヨナラ打を放ち、嬉しい初勝利をあげた。試合後は２日連続のビール・シャワー・セレブレーシ