2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと、音羽山親方。現在指導している10人の弟子のうち、関脇・霧島が今場所で3度目の優勝を果たし、場所後に大関に復帰。部屋は喜びに沸いた。さらに、親方は昨年春場所より勝負審判を務め、土俵下から厳しい目を光らせている。3場所連続で優勝力士が出た音羽山部屋を引っ張る親方に、春場所の土俵をあらためて振り返ってもらった