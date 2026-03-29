暗く寒い冬を抜けて、光あふれる春へ。春の到来を美しく告げる花々の中でも、桜は特に愛されている。つぼみの時期から咲き始め、満開、花吹雪が舞う頃まで、日本人の感性に大きく訴えかける大切な存在だ。邦画の世界でも、その美しさと儚さを見事に封じ込めた名作は数多い。映画解説者の稲森浩介さんに、桜が物語に溶け込んでいる作品を5本選んでいただいた。＊＊＊【写真】「桜映画」に“花”を添えた俳優たち12年後に知る彼