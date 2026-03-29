田中菜津美インタビュー後編元HKT48で現在は福岡でフリータレントとして活動する田中菜津美さんは、HKT48でのアイドル時代から高齢ファンが多かったという。そんなファンの姿が話題になった「おじばかりのバスツアー」について語った【記事前編】、アイドル時代の彼らとの交流を明かした【記事中編】に続き、後編では、田中さんがファンクラブの特典に「生存確認電話」「安否確認LINE」を設けた訳や、そこから見えてくる日本社