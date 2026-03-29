田中菜津美インタビュー中編「推しがいるのにみんな寝ちゃう」と、自身の自由過ぎるバスツアーの様子が話題になった、元HKT48の田中菜津美さん。【記事前編】では、福岡でフリータレントとして活動する彼女が主催する「おじだらけのバスツアー」の知られざる魅力を聞いた。この中編では、11歳でHKT48に入った時から高齢のファンが多かった理由から、他のアイドルファンとの違い、そしてファンへの感謝を語ってくれた。【写真26枚