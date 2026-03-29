元HKT48で現在は福岡でフリータレントとして活動する田中菜津美さん。昨年、主催するバスツアーを「おじだらけのバスツアー」と紹介したところ、TikTokで大きな反響を呼んだ。 彼女の長年のファンたちは高齢者が多く、バスツアー中も酒を飲み、居眠りをするなど自由に寛いでいたからだ。こうした年配のファンたちを愛を持って「おじ」と呼ぶ田中さん。取材をすると“推し活の理想系”とも言えるアイドルとファンの関係が見えて